Польша предоставила Украине 4,7 тысячи разрешений для автоперевозок

Министерство инфраструктуры получило 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разрешения уже доступны для бронирования на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Также Министерство инфраструктуры направило дополнительный запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой осуществить обмен дополнительными разрешениями.

До конца текущей недели в Украине поступят дополнительные 6000 универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании.

Министерство инфраструктуры сообщает, что есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.