Нефть дешевеет на фоне напряженности между Вашингтоном и Пекином

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:18 по Киеву во вторник составляет $45,27 за баррель, что на $0,1 (0,22%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,57 (1,3%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,15 (0,35%), до $42,74 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,88 (2,1%).

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Между тем трейдеры, которые следят за динамикой фондового рынка США, становятся более оптимистичными насчет восстановления экономики: оно может происходить быстрее, чем ожидалось.

"Эта уверенность благоприятно влияет на нефтяной рынок, поскольку разговоры о более активном спросе на нефть в не очень далеком будущем способствуют росту цен", - пишет AxiCorp.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.