Фонд госимущества готовится запустить онлайн-аукционы по аренде

Процедура аренды государственного имущества по новым правилам полностью готова к запуску, Фонд госимущества готовит для онлайн-аукционов более 4,2 тысячи объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда со ссылкой на первого заместителя председателя Леонида Антоненко.

"К передаче в аренду уже готовим 4262 вакантных объектов - полный перечень обнародовали на сайте Фонда. Сейчас наши региональные отделения наполняют информацию об этих объектах в базу данных Фонда, а в ближайшее время все эти данные будут переданы непосредственно в Prozorro.Продажи", - говорит Антоненко.

В Фонде напомнили, что на прошлой неделе правительство приняло постановление, которым утвердило новые типовые формы договоров аренды - это последний нормативный акт, который был необходим для реализации закона об аренде. Таким образом, для запуска передачи государственного имущества в аренду на онлайн-аукционах теперь нет никаких препятствий.

Антоненко добавил, что, учитывая все требования законодательства, максимальный срок от принятия решения о включении объекта аренды в Перечень соответствующего типа по заявлению потенциального арендатора до обнародования в электронной торговой системе объявление об аукционе составляет 20 рабочих дней.

Аукцион должен проходить в течение 20-35 календарных дней с момента опубликования объявления в ЭТС. А договор аренды определенного объекта должны заключить в срок от 80 до 140 дней.

Экономическая правда