Грузия продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы
Грузинские власти продлили ограничение на регулярные международные авиарейсы до 30 сентября.
Об этом сообщает "Грузия Online".
Запрет не касается только трех направлений - авиакомпании продолжат выполнять рейсы в Тбилиси из Парижа, Мюнхена и Риги.
"Решение о поэтапном восстановлении воздушного сообщения по другим направлениям будет принято с учетом эпидемической ситуации", - отметили в Агентстве гражданской авиации Грузии.
При этом ряд авиакомпаний, в том числе Georgian Airways, продолжат выполнять и чартерные рейсы, согласованные с правительством.
Грузия на фоне пандемии коронавируса прекратила регулярное авиасообщение со всеми странами с марта.
В июле Грузия открыла границы для пяти стран Евросоюза. В начале августа прямые рейсы возобновили авиакомпании Lufthansa, Air France и airBaltic.
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