Владелец скандальной многоэтажки в центре Киева снесет лишние этажи - Кличко

Новый владелец скандальной застройки в буферной зоне Софии Киевской обязался убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здание на улице Гончара 17-23.

Строительство там городская власть остановила в 2016 году.

Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщает мэр.

Сообщается, что обновленный проект, застройщик предоставит на рассмотрение города ближайшего времени.

Экономическая правда