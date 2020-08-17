Владелец скандальной многоэтажки в центре Киева снесет лишние этажи - Кличко
Новый владелец скандальной застройки в буферной зоне Софии Киевской обязался убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня мы поставили точку в конфликте, который тянулся с 2008 года. Речь идет о скандальном здание на улице Гончара 17-23.
Строительство там городская власть остановила в 2016 году.
Новый владелец, который приобрел здание, взял на себя обязательства убрать лишние этажи, чтобы здание было не выше 27 метров. И закреплено это в общем меморандуме, который подписала власть, представители компании-застройщика, общественные активисты организации "Андреевская-Пейзажная инициатива" и руководство Национального заповедника "София Киевская", - сообщает мэр.
Сообщается, что обновленный проект, застройщик предоставит на рассмотрение города ближайшего времени.
Экономическая правда
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