США ограничивают доступ Huawei к американским технологиям - госдеп
США ограничивают доступ китайской технологической компании Huawei к американским технологиям.
Об этом сообщил глава Госдепа Майкл Помпео, передает Интерфакс.
"Сегодня мы нанесли прямой удар по Huawei и Коммунистической партии Китая (КПК), еще сильнее ограничив возможности Huawei в приобретении американских технологий", - говорится в заявлении главы ведомства Майка Помпео, размещенном в Twitter.
Он отметил, что США таким образом снизили возможности Huawei "ставить под угрозу целостность мировых сетей и личные данные американцев". "Мы не потерпим попыток КПК поставить под угрозу конфиденциальность наших граждан, интеллектуальную собственность нашего бизнеса или целостность сетей следующего поколения во всем мире", - отмечается в заявлении Помпео.
Госдеп также сообщил, что министерство торговли внесло 38 лиц, аффилированных с Huawei, в свой список иностранцев, которым запрещено получать определенные конфиденциальные технологии США.
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