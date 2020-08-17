"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 207 кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 207 новых кредитов на общую сумму 666 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего, по состоянию на 17 августа 2020 года, уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 миллиарда гривен.

"За прошедшую неделю по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки рефинансировали более полумиллиарда гривен (590 млн грн) и предоставили 76,2 млн грн инвестиционных кредитов и займов на оборотный капитал.

За эту неделю на 50,4 миллиона гривен увеличился портфель инвестиционных кредитов программы. По состоянию на 17 августа он составляет 921,228 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Всего в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 миллиарда гривен и выдано инвестиционных кредитов и займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 миллиарда гривен.

Сообщается, что лидерами по сумме заключенных договоров в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются коммерческие банки.

В частности, на первом месте с суммой в 880,370 млн гривен - Райффайзен Банк Аваль. Далее идет Креди Агриколь Банк, клиенты этого банка в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получили займов на сумму в 815,332 млн гривен. На третьем месте - Кредобанк с суммой в 704,749 млн гривен.

"Инициированная президентом и поддержанная правительством программа поддержки микро и малого предпринимательства "Доступные кредиты 5-7-9%" недавно перешагнула полугодовой рубеж. Она уже доказала свою эффективность и продолжает пользоваться спросом как у предпринимателей, так и у банков.

Только за последний месяц уполномоченные банки получили 1680 новых заявок на получение кредитов в рамках программы. А за 6 месяцев было обработано уже около 5300 поданных предпринимателями пакетов документов на получение займа. И почти 27% клиентов получили положительное решение банка", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Экономическая правда