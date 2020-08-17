Шевченко считает, что госбанкам уже не нужно агентство по управлению проблемными активами
Глава Национального банка Кирилл Шевченко считает, что вопрос создания агентства по управлению проблемными активами потеряло свою актуальность.
Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
"Мы уже так много и долго обсуждали этот вопрос (создания агентства - ред.), что за это время "плохие" кредиты банков зарезервировали более чем на 90%. То есть фактически весь этот риск уже покрыт резервами и капиталом.
Поэтому они не несут угрозы для платежеспособности банков. Фактически, что сейчас нужно - работать с заемщиками для любого способа урегулирования", - объясняет глава НБУ.
Шевченко объясняет, что госбанки, в отличие от частных банков не могли раньше продавать "плохие" активы с дисконтом.
"Для них принятие решения о продаже долга с дисконтом было равнозначно похода в прокуратуру. И правительство приняло решение и описало механизм, как государственные банки теперь могут задействовать механизм продажи долга с дисконтом
Поэтому создание какой-то отдельной структуры, как "плохой" банк, агентство и т.д. уже не ко времени и не к месту. Если и создавать такую структуру, то это надо было делать на старте проблемы, а не тогда, когда почти 90% кредитов зарезервированы ", - резюмирует Шевченко.
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