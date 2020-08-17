Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
17 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;
Евро - 32,30 - 32,32 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23 - 27,47 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,49 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,32 - 27,40 гривни, евро - 32,11 - 32,21 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,35 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).
17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua