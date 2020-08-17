Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

17 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,27 - 27,29 гривни;

Евро - 32,30 - 32,32 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,23 - 27,47 гривни. Евро покупают по 32,00 гривни, продают по 32,49 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,32 - 27,40 гривни, евро - 32,11 - 32,21 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 17 августа на уровне 27,35 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,31 евро (на 14 августа - 32,42 гривни).

17 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,31 - 27,34 гривни.

Экономическая правда