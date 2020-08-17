Госэкоинспекция хочет разработать э-кабинеты инспекторов на базе Blockchain
Понедельник, 17 августа 2020, 13:39
Государственная экологическая инспекция хочет создать для инспекторов электронный кабинет на базе Blockchain, где будут храниться данные о проверках.
Об этом сообщает глава ведомства Андрей Мальованный в Facebook.
"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты в автоматизированную систему контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - пишет Мальованный.
Также планируется создание должности заместителя главы Госэкоинспекции, который будет отвечать за прозрачность и цифровизацию деятельности ведомства.
Экономическая правда
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