Госэкоинспекция хочет разработать э-кабинеты инспекторов на базе Blockchain

Государственная экологическая инспекция хочет создать для инспекторов электронный кабинет на базе Blockchain, где будут храниться данные о проверках.

Об этом сообщает глава ведомства Андрей Мальованный в Facebook.

"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты в автоматизированную систему контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - пишет Мальованный.

Также планируется создание должности заместителя главы Госэкоинспекции, который будет отвечать за прозрачность и цифровизацию деятельности ведомства.

Экономическая правда