"Голос" подал к законопроекту о локализации 2 тысячи правок, во фракции объяснили причину

Фракция "Голос" подала более 2000 поправок к законопроекту о локализации и введения преференции для отечественного машиностроения и планирует настаивать на каждой из них при рассмотрении в зале.

Об этом в комментарии ЭП заявил первый заместитель председателя налогового комитета ВР, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Нардеп объясняет, что большую часть закона составляют расчеты степени локализации по 82 категориям товаров, которые не подкреплены реальными цифрами.

"Учитывая, что никакого расчета под законопроектом нет (непонятно, почему по одному товару 35%, а по другому 40%), мы по всем этим позициям давали свои правки", - сообщает Железняк.

Также большая часть поправок касается приведения законопроекта в соответствии международным обязательствам по евроинтеграции.

Еще часть - приводит законопроект в соответствие к альтернативной версии, которая предусматривает, что украинский производитель который на конкурентных началах выиграл конкурс сможет претендовать на дальнейшие государственные кредиты и гарантии.

"Законопроект в первом чтении был плохо написан, поэтому конечно его полностью надо переписывать.

Учитывая, что каждое переписания это отдельная правка, начиная с юридических "багов" и заканчивая важными изменениями, то и вышло такое количество правок.

Мы будем настаивать на каждой правке в зале, потому что, считаем, что законопроект в этом виде - это коррупционная кормушка и нарушение международных обязательств", - заявил Железняк, добавив, что если рассмотрение поправок на комитете будет конструктивным, то "Голос" не будет блокировать законопроект.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 21 июля приняла за основу законпроект №3739, предусматривающий преференции для отечественного машиностроения, что противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС.

В законопроекте говорится об обязательствах иметь местную составляющую в определенных видах машин, закупаемых за счет государства или местных органов власти.

Документ содержит требование к минимальной степени локализации на уровне 25-45% с 2021 года и 40-60% с 2024 года. Кроме того, он касается не всех закупок, а сравнительно узкой группы продукции машиностроения для нужд энергетики, ЖКХ и транспорта.

Проект закона не совместим с международными обязательствами Украины. В Соглашении об ассоциации есть отдельная глава, посвященная государственным закупкам. Одним из принципов является недискриминационность.

Экономическая правда