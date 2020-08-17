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Украина прекращает соглашение с РФ о взаимном учреждении торговых представительств – МИД

Понедельник, 17 августа 2020, 12:00
 

Кабмин принял решение о прекращении соглашения между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

"Сегодня на внеочередном заседании КМУ было принято решение о прекращении Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о взаимном учреждении торговых представительств, которое действовало с октября 1992 года.

Учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма и соответственно современное состояние украинско-российских отношений, это соглашение (как и многие другие) потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины. Такое решение является логическим и последовательным шагом украинского правительства", - заявила первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова.

Экономическая правда

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Украина РФ МИД Кабмин торговля

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