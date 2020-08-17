Ryanair анонсировал пятый авиарейс в Италию

Ryanair официально анонсировал планы по запуску пятого маршрута из аэропорта Борисполь в Италию в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на расписание компании.

С 28 марта лоу-кост намерен полететь из Киева в Неаполь. Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Фактическим оператором выступит Malta Air — это 100% дочка Ryanair.

Билеты продаются по цене от 52 евро в одну сторону и включают перевозку маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Киев-Неаполь станет 18 направлением лоу-коста из Украины в Италию.

Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам.

В рамках этой либерализации о намерении открыть 17 маршрутов из Украины в города Италии также объявил Wizz Air.







