Все разделы
Укр / Рус

Ryanair анонсировал пятый авиарейс в Италию

Понедельник, 17 августа 2020, 11:48
 

Ryanair официально анонсировал планы по запуску пятого маршрута из аэропорта Борисполь в Италию в летнем расписании 2021 года.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на расписание компании.

С 28 марта лоу-кост намерен полететь из Киева в Неаполь. Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Фактическим оператором выступит Malta Air — это 100% дочка Ryanair.

Билеты продаются по цене от 52 евро в одну сторону и включают перевозку маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

Киев-Неаполь станет 18 направлением лоу-коста из Украины в Италию. 

Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам.

В рамках этой либерализации о намерении открыть 17 маршрутов из Украины в города Италии также объявил Wizz Air.




Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Казахстанская Air Astana возобновляет рейсы в Киев 15 августа 2020, 13:10
Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной 14 августа 2020, 15:25
Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод 14 августа 2020, 12:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!