Все разделы
Укр / Рус

Мобильные операторы расширили сеть 4G в киевском метро

Понедельник, 17 августа 2020, 11:21
 

Теперь мобильным интернетом четвертого поколения можно воспользоваться еще на 6 станциях киевского метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота. 

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе Киевстар, Vodafone Украина и lifecell

Всего ж 4G сейчас работает на 15 станциях из 46 подземных.

До конца августа мобильные операторы вместе с партнером – компанией Huawei – планируют запустить 4G еще на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец спорта, Кловская и Печерская. А все станции метро – до конца этого года. 

По данным операторов, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайта мобильного интернета. 

Напомним, что 4G на первой станции метро – Академгородок – Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили в марте, а еще на 8-ми станциях в июле. Для работы 4G в "подземке" операторы используют общее оборудование, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах 1800 МГц

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

4G

powered by lun.ua
Материалы по теме
Мобильные операторы подключили 4G для полумиллиона украинцев за месяц 11 августа 2020, 09:00
"Киевстар" и "Vodafone" договорились о "шеринге" сетей для развертывания 4G 9 июля 2020, 12:38
Операторы начали работу по расширению покрытия 4G, возможны сбои в связи 19 июня 2020, 11:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!