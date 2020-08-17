Госспецсвязи оптимизирует свою структуру – Минцифры

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.оптимизирует свою структуру, убрав несвойственные и дублирующие функции службы, а также усилит киберзащиту объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры по итогам совещания по вопросам реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В совещании под председательством премьера Дениса Шмыгаля приняли участие вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, глава Госспецсвязи Юрий Щиголь и первый заместитель главы Госспецсвязи Дмитрий Маковский.

"Минцифры вместе с Госспецсвязи предложат правительству концепции реформирования Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов, учреждений и предприятий, входящих в сферу управления.

Самое главное - убрать несвойственные и дублирующие функции службы. Кроме этого, служба будет сопровождать цифровую трансформацию государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минцифры вместе с Администрацией Госспецсвязи подготовят Кабмину предложения реорганизации Государственного центра киберзащиты.

"Дополнительно разрабатывается проект решения правительства об утверждении порядков формирования перечня объектов критической информационной инфраструктуры, а также по обеспечению функционирования системы киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической информационной инфраструктуры.

Предложенные предложения обеспечат механизм киберзащиты органов государственной власти, информационно-телекоммуникационных систем, находящихся в их собственности или администрировании. Дополнительно Госспецсвязи будет координировать обеспечение кибербезопасности", - добавили в Минцифры.

Экономическая правда