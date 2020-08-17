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Нацбанк изменит требования к депозитным и кредитным договорам

Понедельник, 17 августа 2020, 10:14
 

Нацбанк разработал и предлагает к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Главная цель новых требований - потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним. Соответственно, договор должен содержать полную и понятную информацию об услуге, основные характеристики, порядок внесения изменений в тарифы, перечень дополнительных услуг, права клиента и обязательства, а также последствия невыполнения условий договора", - говорится в сообщении.

В Нацбанке заявляют, что есть несколько основных проблем в договорах между банками и клиентами, в частности:

  • замалчивание прав клиента, например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесения изменений в него;
  • нераскрытие должным образом последствий невыполнения условий договора;
  • определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а какую замалчивать.

"Новые требования НБУ имеют целью исправить такие проблемы. Договоры о предоставлении финансовых услуг, включая договоры присоединения, также должны будут содержать унифицированное описание услуг для их лучшего понимания потребителями.

Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать информацию о виде вклада, сроке хранения, дате возврата средств, праве продлить срок вклада, размере предложенных процентов, порядке их выплаты и другую информацию", - добавили в Нацбанке.

Также отмечается, что договор о потребительском кредите будет содержать перечень условий, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей, а также информацию о расходах на дополнительные услуги со ссылкой на все тарифы и комиссии, подлежащие уплате за ними.

Кроме этого, НБУ определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. В частности, регулятор предлагает запретить положения, которые:

  • ограничивают возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;
  • дают возможность банку менять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления согласованным сторонами каналами коммуникаций;
  • дают право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги;
  • дают право банку требовать досрочного возврата кредита без определения в договоре предупреждения клиента о таком требовании;

Обсуждение требований продлится с 17 августа 2020 до 20 сентября 2020 года.

Экономическая правда

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НБУ банки

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