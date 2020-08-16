Зеленский обновил состав Национального инвестсовета
Президент Владимир Зеленский 14 августа подписал указ "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В частности, в состав совета вошли:
- президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Республика Корея) Си-Бо Джу (по согласию);
- главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Мурат Эркан (по согласию);
- министр финансов Украины Сергей Марченко;
- министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
- глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко (по согласию).
Этим же указом из состава совета выведены: экс-глава НБУ Яков Смолий, экс-министр финансов, внештатный советник главы Офиса президента Игорь Уманский, глава правления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation Ким Янг-Санг.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Национальный инвестиционный совет Украины - это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.
Среди основных задач совета:
- разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины с учетом лучших международных практик;
- содействие формированию основных направлений госполитики по улучшению инвестиционного климата в Украине;
- наработки предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики страны;
- изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.
Экономическая правда
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