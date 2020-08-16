Все разделы
Укр / Рус

Зеленский обновил состав Национального инвестсовета

Воскресенье, 16 августа 2020, 15:29
 

Президент Владимир Зеленский 14 августа подписал указ "Об изменениях в составе Национального инвестиционного совета".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, в состав совета вошли:

  • президент и генеральный директор компании POSCO International Corp. (Республика Корея) Си-Бо Джу (по согласию);
  • главный исполнительный директор компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турция) Мурат Эркан (по согласию);
  • министр финансов Украины Сергей Марченко;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко;
  • глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко (по согласию).

Этим же указом из состава совета выведены: экс-глава НБУ Яков Смолий, экс-министр финансов, внештатный советник главы Офиса президента Игорь Уманский, глава правления "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." Ахмет Акча и генеральный директор компании Posco Daewoo Corporation Ким Янг-Санг.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Национальный инвестиционный совет Украины - это консультативно-совещательный орган при президенте Украины.

Среди основных задач совета:

  • разработка предложений по стимулированию и развитию инвестиционной деятельности в Украине, формирование привлекательного инвестиционного имиджа Украины с учетом лучших международных практик;
  • содействие формированию основных направлений госполитики по улучшению инвестиционного климата в Украине;
  • наработки предложений по стратегическим направлениям развития инвестиционного потенциала Украины, стимулирование иностранных и национальных инвестиций в развитие экономики страны;
  • изучение инициатив и потенциальных предложений по инвестиционным проектам, а также практики взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности с государственными органами.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

инвестиции Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Ярославский готов привлечь 1 миллиард долларов инвестиций в Харьковский авиазавод 14 августа 2020, 12:32
Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций 13 августа 2020, 11:05
У Зеленского презентовали проект строительства новой обходной дороги вокруг Киева 12 августа 2020, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!