За первое полугодие 2020-го Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль
За первое полугодие 2020 года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" получило 34,6 млн грн прибыли - это один из ее крупнейших финансовых показателей за последние годы.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.
"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис - это не только о потерях, но и о новых возможностях - Украинское Дунайское пароходство.
За эти непростые первые полгода 2020-го компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Украинское Дунайское пароходство заработало в 4 раза меньше - 8,4 млн грн, в 2018-м - 0,5 млн грн, а в 2017-м вообще вышло в минус. Благодарен руководству компании за слаженную и эффективную работу", - рассказал Криклий.
Отмечается, что положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, в частности - благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряду внедренных антикоррупционных мер.
Напомним:
ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.
Сейчас Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, который насчитывает 125 единиц несамоходного флота.
В ноябре 2019 года приказом министра инфраструктуры Владислава Криклия исполняющим обязанности председателя правления "Украинского Дунайского пароходства" назначен Алексей Хомяков.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua