За первое полугодие 2020-го Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль

За первое полугодие 2020 года ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" получило 34,6 млн грн прибыли - это один из ее крупнейших финансовых показателей за последние годы.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Еще одно инфраструктурное предприятие, которое во время пандемии показывает, что кризис - это не только о потерях, но и о новых возможностях - Украинское Дунайское пароходство.

За эти непростые первые полгода 2020-го компания получила рекордную прибыль в размере 34,6 млн грн. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года Украинское Дунайское пароходство заработало в 4 раза меньше - 8,4 млн грн, в 2018-м - 0,5 млн грн, а в 2017-м вообще вышло в минус. Благодарен руководству компании за слаженную и эффективную работу", - рассказал Криклий.

Отмечается, что положительные финансовые результаты компания получила благодаря ряду внешних и внутренних факторов, в частности - благоприятной навигационной обстановке, оптимизации бизнес-процессов и ряду внедренных антикоррупционных мер.

Напомним:

ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" является одной из крупнейших судоходных компаний как в Украине, так и в Придунайском регионе. Компания производит 20% транспортной продукции на протяжении 2400 км от устья реки Дунай до порта Кельхайм, Германия.

Сейчас Украинское Дунайское пароходство имеет речной флот численностью 75 самоходных судов и 245 единиц несамоходного флота. Также компания оперирует флотом иностранных совместных предприятий, который насчитывает 125 единиц несамоходного флота.

В ноябре 2019 года приказом министра инфраструктуры Владислава Криклия исполняющим обязанности председателя правления "Украинского Дунайского пароходства" назначен Алексей Хомяков.

Экономическая правда