Трамп рассматривает возможность запрета на работу Alibaba в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность запрета на работу в Соединенных Штатах ряда китайских компаний, в том числе и самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Бедминстере (штат Нью-Джерси), отвечая на вопрос, планируют ли США запрещать деятельность других крупных китайских технологических компаний и, в частности, Alibaba.

"Да. Мы рассматриваем и другие варианты", - подчеркнул Трамп.

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Ей принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп требует от китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, продать ее любой американской компании в течение 90 дней.

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Что предшествовало:

Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

9 августа компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке.

Экономическая правда