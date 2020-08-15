В "Интерпайпе" Пинчука заявляют, что металлолом "Укрзалызныци" достается не металлургам, а перекупщикам
Украинская промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука выступила категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци".
Об этом сообщает прес-служба компании.
Сообщается, что "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.
"Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.
Однако последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендера УЗ, лишая металлургов ценного сырья", - объясняют в "Интерпайпе"
Экономическая правда
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