В "Интерпайпе" Пинчука заявляют, что металлолом "Укрзалызныци" достается не металлургам, а перекупщикам

Украинская промышленная компания Интерпайп Виктора Пинчука выступила категорически против практики допуска трейдеров к металлоломным торгам "Укрзализныци".

Об этом сообщает прес-служба компании.

Сообщается, что "Укрзализныця" 11 августа 2020 года провела ряд тендеров по продаже металлолома в электронной системе ProZorro. Часть лотов выиграли малоизвестные структуры-посредники.

"Изначально приоритетным правом на покупку металлолома "Укрзализныци" обладали металлургические предприятия, а посредники к тендерам не допускались. Таким образом покрывалась потребность металлургов в дефицитном сырье, коим на сегодня является лом черных металлов.

Однако последний аукцион показал, что все больше посредников приходит на тендера УЗ, лишая металлургов ценного сырья", - объясняют в "Интерпайпе"

Экономическая правда



