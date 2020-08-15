Налоги для айтишников: депутаты предлагают альтернативный законопроект

Народные депутаты зарегистрировали еще один пакет законопроектов для IT - №3979 "О мерах по стимулированию развития IT-индустрии в Украине" и №3933-1 (налоговые изменения). Бизнес просит доработать инициативу.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что несмотря на улучшенные условия и более реальные критерии участия - данная инициатива охватывает только определенную, минорную часть рынка (продуктовое ІТ).

Что касается сервисной индустрии (80-90% рынка) - ряд пунктов вызывают вопрос, что делает невозможным поддержание действующей редакции проекта.

Так, документом предлагаются следующие новации для ІТ, которые хотят быть резидентами Дия.Сити:

Обновляется формат уплаты ЕСВ за работника - 5% (но не менее двукратного размера минимального ЕСВ, то есть более 2078,12 грн) + должен уплачиваться налог на заработную плату штатного работника (НДФЛ) - 5%.

Для ІТ индустрии вводится понятие налога на выведенный капитал (ННВК) в размере 18% вместо налога на прибыль.

То есть, при выводе денег из компании (распределение дивидендов, например) необходимо будет оплатить 18% ННВК.

Для того, чтобы стать резидентом Дия.Сити необходимо подпадать под критерии:

70% от общего дохода компании должно быть экспортной выручкой

70% общей структуры затрат компании составляет оплата труда (трудовые отношения).

Размер зарплаты работников IТ-индустрии должен превышать 1200 евро (интересно то, что в противном проект этого пакета - предусмотрено 1500 евро) по курсу НБУ.

Компания внесена в ІТ-реестр - предложенный список профессий и видов деятельности ІТ.

ІТ Комитет Европейской Бизнес Ассоциации предлагает доработать проект и масштабировать его на всех участников ІТ-рынка. Кроме того, учесть основные принципы, которые были уже сформированы и озвучены сервисной индустрией. Так, у бизнеса есть предложения:

Сохранение 3-й группы физических лиц-предпринимателей, как де-факто стандартный формат работы ІТ-индустрии в течение последних 15 лет, где достигнутые результаты доказали эффективность. Так, крайне важно обеспечить возможность резидентам "Дия Сити" работу с третьей группой физических лиц - предпринимателей, а также недопущения переквалификации таких отношений в трудовых. Трудовые отношения заключать как контракт. Недопущение повышения налоговой нагрузки на ИТ-бизнес во время мирового экономического кризиса. Запрет на введение дополнительного регулирования для резидентов органом управления Цифровой парка "Дия.Сити". Предоставлять приоритетность интересов субъектов ЦП над задачами государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда это касается вопросов жизни и здоровья человека, его прав и законных интересов.

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