Министр цифровой трансформации приглашает белорусских айтишников в Украину

Министерство цифровой трансформации вместе с украинским IT-бизнесом готово создать все необходимые условия для комфортного переезда беларусских IT-компаний и специалистов в Украину. Это касается и других иностранцев.

Об этом написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Telegram.

"Украинская IT-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Среди документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5х4,5.

Затем компания обращается с заявлением в Центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине", - написал Федоров.

Министр отметил, что этим механизмом может воспользоваться любой иностранный специалист независимо от уровня квалификации.

"Кроме того, при поддержке правительства мы также обеспечили возможность иммигрировать в Украину 5 тысячам высококвалифицированных IT-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине в течение 10 лет", - отметил Федоров.

5 тысяч квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний. Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а город Киев получил 2500 квот.

Иммиграция в рамках квот позволит иностранным IT-специалистам трудоустроиться на тех же условиях, что и граждане Украины.

"Также они могут стать частными предпринимателями и иммигрировать в Украину вместе со своими семьями", - добавил чиновник.

Чтобы воспользоваться квотами, иностранные специалисты, уже живущие в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации.

"А специалисты, которые находятся за пределами нашей страны - в консульские учреждения Украины за рубежом", - сообщил вице-премьер.

Экономическая правда