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Зеленский "объявил войну" перегруженным фурам

Пятница, 14 августа 2020, 18:05
 

Президент Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов по Цельсию. Клименко отметил, что в такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

Криклий также добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы по безопасности на транспорте.

Экономическая правда

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дороги Зеленский Криклий Мининфраструктуры

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