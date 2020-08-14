Зеленский "объявил войну" перегруженным фурам
Президент Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.
По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов по Цельсию. Клименко отметил, что в такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.
Криклий также добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы по безопасности на транспорте.
Экономическая правда
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