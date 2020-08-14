Зеленский "объявил войну" перегруженным фурам

Президент Владимир Зеленский считает недопустимой ситуацию с перегрузкой фур и призывает срочно организовать работу по взвешивания такого транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что уже проведен тендер, и до конца года на всех автодорогах будут работать 54 автоматических комплекса габаритно-весового контроля.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, сейчас в шести областях Украины температура превышает 28 градусов по Цельсию. Клименко отметил, что в такую жару под весом фур асфальтовое покрытие разрушается, поэтому для сохранения дорог полиция ограничивает передвижение многотонного и габаритного транспорта в этих регионах в дневное время.

Криклий также добавил, что продолжается обновление кадров Государственной службы по безопасности на транспорте.

Экономическая правда