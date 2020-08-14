Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной

Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы из Украины.

Об этом идет речь в официальном письме, направленном ведомством Государственной авиационной службе Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.

По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или являются членами семьи граждан Республики Казахстан.

Экономическая правда