Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной
Министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана было принято решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы из Украины.
Об этом идет речь в официальном письме, направленном ведомством Государственной авиационной службе Украины, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана также сообщило, что для безопасности пассажиров, прибывающих из Казахстана в Украину, является обязательным соблюдение температурного режима и анкетирования о том, где будет проживать прибывающий, его контакты и другие данные.
По состоянию на сейчас, въезд на территорию Казахстана запрещен для граждан Украины, за исключением лиц, имеющих статус резидента или являются членами семьи граждан Республики Казахстан.
Экономическая правда
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