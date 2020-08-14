Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:55 установились на уровне 27,34 - 27,36 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,34 - 27,36 гривни;
Евро - 32,26 - 32,29 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,26 - 27,52 гривни. Евро покупают по 31,98 гривни, продают по 32,45 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,36 - 27,44 гривни, евро - 32,11 - 32,25 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,35 - 27,43 гривни, евро - 32,14 - 32,25 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 14 августа на уровне 27,41 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,42 евро (на 13 августа - 32,40 гривни).
14 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,37 гривни.
Экономическая правда
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