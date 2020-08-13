Шведы купили украинского разработчика игр за 36 миллионов долларов

Шведская компания Embracer Group AB через свою дочернюю компанию Saber Interactive купила 100% доли в известной украинской-мальтийской геймдев-студии 4A Games, которая является разработчиком популярной серии игр Metro.

Об этом сообщается на сайте компании.

Сумма сделки - 36 млн долларов (наличными и акциями).

В случае выполнения ряда обязательств разработчики получат еще 35 млн долларов в течение ближайших пяти лет.

Отмечается, что сейчас 4A Games имеет 150 сотрудников в 2 студиях: в Украине и на Мальте.

"Группа Embracer и Saber Interactive - идеальные партнеры для 4A Games и для следующей фазы роста. Вместе мы сможем построить франшизу Metro и сфокусироваться на обеспечении нашей фанбазы", - говорится в сообщении.

Кроме украинской студии, Embracer Group купила еще семь студий разработчиков игр: DECA Games, Pow Wow Entertainment, Sola Media, Rare Earth Games, Vermila Studios, New World Interactive, Palindrome Interactive.

Экономическая правда