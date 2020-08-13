Закрытие межбанка: гривня укрепилась

13 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,35 - 27,38 гривни;

Евро - 32,40 - 32,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,34 - 27,59 гривни. Евро покупают по 32,06 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,52 гривни, евро - 32,17 - 32,32 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 27,53 гривни.

13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.

Экономическая правда