Шмыгаль рассказал о первых результатах проверок хранения селитры

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что первые результаты проверки хранения селитры в Украине показывают соответствие стандартам, окончательные результаты будут 15 сентября.

Об этом он заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает "Интерфакс-Украина".

"Первые результаты показывают стандарты хранения селитры в Украине - это хранение в бегах, это специальные емкости. Она хранится не насыпью, как это было в Бейруте.

Есть какие-то сроки, когда она слеживается, что и было возбуждено в Ливанской Республике. У нас эти сроки соблюдаются", - подчеркнул премьер.

Напомним:

Вечером 4 августа в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

По последней информации от Минздрава страны, в результате взрыва по меньшей мере 78 человек погибли и около 4 тысяч получили ранения.

Министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми заявил, что причиной взрыва может быть склад с огромным количеством нитрата аммония, который хранился там с 2014 года.

Позже местные СМИ сообщили, что в Бейруте взорвалась селитра из судна, принадлежащего россиянину.

По последним данным, взрыв оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в $3 млрд.

ЕС и ряд отдельных государств объявили, что предоставят Ливану помощь для преодоления последствий взрыва.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине в связи с масштабным взрывом в столице Ливана Бейруте.