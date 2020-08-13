"Украэрорух" добился заключения договора с МАУ на своих условиях

Суд удовлетворил жалобу "Украэроруха" и признал заключенным договор между госпредприятием и компанией "Международные авиалинии Украины" о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию на 2019 год.

Об этом сообщает Слидство.Инфо со ссылкой на решение Северного апелляционного хозяйственного суда.

Ранее МАУ отказалась подписывать это соглашение, предложив изменить часть его пунктов.

В "Украэрорухе" настаивали, что со всеми авиаперевозчиками они заключают стандартные соглашения. Чтобы урегулировать разногласия с МАУ, госпредприятие подало в суд.

В первой инстанции ходатайство "Украэроруха" суд поддержал частично, однако на днях апелляция полностью удовлетворила требования госпредприятия.

Как сообщил и.о. начальника юридического управления "Украэроруха" Владимир Емельянов, решение Северный апелляционный хозяйственный суд принял 11 августа.

В начале 2019 года МАУ отказалась подписывать с "Украэрорухом" договор о предоставлении услуг по аэронавигационному обслуживанию из-за якобы дискриминационных условий. В своих замечаниях МАУ, среди прочего, предлагала, чтобы "Украэрорух" ежегодно проводил инвентаризацию, определял фактические расходы на оказание услуг по аэронавигации и определял размер платы за эти услуги.

Кроме того, авиаперевозчик предлагал отделять сопутствующие расходы госпредприятия от чисто аэронавигационных, проводить регулярные консультации с заказчиком и пересматривать размер платы за услуги по требованию заказчика.

"Данным постановлением суд подтвердил правильность позиции "Украэроруха" по поводу того, что договор об аэронавигационном обслуживании является публичным договором присоединения, то есть стандартным для всех авиаперевозчиков", - говорит Емельянов.

Заметим, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины", одним из бенефициаров которой считают бизнесмена Игоря Коломойского, задолжала национальном провайдеру по аэронавигации "Украэроруху" уже около 1,3 миллиарда гривен.

Это - треть годового дохода госпредприятия за предоставленные услуги.

В целом суды различных инстанций сейчас рассматривают около десятка дел, сторонами которых являются МАУ и "Украэрорух".

По словам и.о. начальника юридического управления "Украэроруха", долг МАУ за 2019 год составляет около 500 миллионов гривен.

Новое постановление Северного апелляционного хозяйственного суда якобы позволит госпредприятию эффективно отстаивать свои интересы в суде.

"Решением по этому делу суд фактически лишил МАУ одного из инструментов для неуплаты долга за аэронавигационное обслуживание и приблизил остальные судебные споры с похожим предметом до логического завершения - уплаты", - считает представитель "Украэроруха".