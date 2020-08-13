Курс валют на 13 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
Четверг, 13 августа 2020, 11:35
13 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,50 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,43 - 27,45 гривни;
Евро - 32,42 - 32,45 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,38 - 27,62 гривни. Евро покупают по 32,07 гривни, продают по 32,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,49 - 27,55 гривни, евро - 32,19 - 32,38 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 13 августа на уровне 27,53 гривни.
Экономическая правда
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