Зеленский подписал закон о привлечении инвестиций

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно упрощения привлечения инвестиций и введении новых финансовых инструментов".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важны для роста украинской экономики", - отмечает пресс- служба.

Кроме того, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

Подписанный президентом закон излагает в новой редакции законы "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название - Закон Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках") и "О товарной бирже" (новое название - Закон Украины "О товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс по процедурам банкротства и ряд законодательных актов.

Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры.

Этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также введение новых видов ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.

Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предусмотрения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.

Закон направлен на введение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов.

Этот закон, как отмечается, будет способствовать эффективному развитию рынков производных финансовых инструментов; развитию торговой инфраструктуры; расширению спектра финансовых услуг; повышению эффективности и надежности функционирования рынков капитала, развитию рынка корпоративных облигаций и созданию условий для обеспечения эффективной защиты прав владельцев облигаций.

Это в свою очередь будет способствовать увеличению инвестиций в экономику Украины, в частности из-за повышения доверия внутренних и иностранных инвесторов в результате введения цивилизованных и унифицированных правил на организованном рынке.

Напоминаем:

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и введения новых финансовых инструментов" № 738-IX Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.

Экономическая правда