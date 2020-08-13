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Instagram обвинили в незаконном сборе биометрических данных

Четверг, 13 августа 2020, 10:30
 

Против компании Facebook, владельца Instagram, подали иск о нелегальном сборе биометрических данных пользователей.

Об этом пишет Bloomberg.

Компанию обвиняют в хранении данных более 100 миллионов пользователей Instagram и незаконном извлечении выгоды из этой информации. Согласно иску, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных. 

За нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от 1 тысячи до 5 тысяч долларов за каждый случай, если докажут, что компания действовала намеренно. Согласно данным дела, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрии только в начале этого года.

Ранее корпорация предложила заплатить 650 млн долларов для урегулирования дела, в котором ее обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью инструмента для пометки фото в Facebook.

Напоминаем:

В 2018 году произошел крупный скандал с утечкой данных Facebook. Тогда выяснилось, что аналитическая компания Cambridge Analytica использовала информацию о пользователях соцсети для создания политической рекламы.

В 2019 году выяснилось, что Марк Цукерберг знал о проблемах с безопасностью Facebook с самого начала.

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