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Совладелец "Сильпо" может купить агрофирму у экс-нардепов

Четверг, 13 августа 2020, 09:45
 
Владимир Костельман

Совладелец торгово-промышленной группы Fozzy Group Владимир Костельман через "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Холдинг Инвест" планирует приобрести "Агрофирму "Оршевская" у Сварог Вест Групп.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Антимонопольный комитет может предоставить разрешение на концентрацию "Холдинг Инвест" в виде приобретения доли в уставном капитале агрофирмы "Оршевская", что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

В отчете на сайте Сварог Вест Групп отмечается, что "Агрофирма "Оршевская" в 2019 году сократила чистый убыток на 28,7% по сравнению с 2018 годом – до 23,1 млн грн, выручку увеличила в 1,8 раза – до 199,56 млн грн.

Сварог Вест Групп объединяет предприятия в Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областях с земельным банком около 40 тыс га. Сварог Вест Групп занимается растениеводством, животноводством и садоводством.

Агрохолдинг "Сварог Вест Груп" принадлежит бывшим народным депутатам, братьям-миллионерам Сергею и Александру Бурякам.

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