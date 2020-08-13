Элит Такси - новые стандарты услуг для пассажиров на рынке такси Киева

С августа во всех автомобилях Элит Такси для большего комфорта наших клиентов, бесплатно, доступна питьевая вода.

Быть лучшими в своем деле — это не только говорить об этом, но и подтверждать слова действиями.

Элит Такси - самая комфортная, безопасная и удобная служба такси в Киеве и мы готовы ежедневно подтверждать эти слова на практике.

Поэтому в августе 2020 мы в обязательном порядке ввели новые стандарты. Так с августа 2020 года во всех автомобилях Элит Такси, для большего комфорта наших клиентов, бесплатно доступна питьевая вода.

Постоянные наши клиенты уже знают, что Элит Такси - это гарантированные комфорт, безопасность и надежность на рынке транспортных услуг Киева.

Элит Такси - это постоянные преимущества для каждого клиента, который пользуется нашими услугами такси.

С начала лета наши клиенты знают еще об одном преимуществе службы Элит Такси - легальные перевозчики имеют право двигаться отдельными полосами для общественного транспорта.

Это прекрасная новость для нас и для всех, кто пользуется нашими услугами, ведь сейчас, когда Киев стоит, мы можем предложить нашим клиентам быстро и безопасно добраться до нужного места, сэкономить время и не стоять в пробках, потому что все машины компании Элит Такси являются легальными!

Ежедневно многочисленный, почти тысячный коллектив Элит Такси работает над совершенствованием сервиса пассажирских перевозок на такси.

И мы четко понимаем, что задавая высокую планку в стандартах перевозок пассажиров на такси, мы помогаем тысячам киевлян комфортно решать свои транспортные вопросы.

Также, Элит Такси, как социально ответственная компания, соблюдает все требования Минздрава для предотвращения распространения COVID-19 и обязывает водителей при выполнении любого заказа быть в маске.

Мы понимаем, как важно держать высокую планку предоставления услуг на рынке такси, а потому не оставляем без внимания ни одну жалобу.

С августа 2020 года мы добавили возможность пассажиру написать жалобу, если он зафиксирует факт отсутствия воды в салоне автомобиля, или если при выполнении заказа при перевозке пассажиров наш водитель откажется надеть маску.

Элит Такси гарантирует таким клиентам, что водитель будет оштрафован, а часть штрафа будет начислена клиенту в виде отдельного сертификата на поездки с Элит Такси.

Мы уважаем каждого клиента Элит Такси и благодарны нашим клиентам за то, что они указывают на наши недостатки и помогают улучшить качество предоставления наших услуг.

За такую ​​помощь мы поощряем наших клиентов дополнительными бонусными поездками.

ВЫ - ДОВЕРЯЕТЕ, МЫ - ГАРАНТИРУЕМ!

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