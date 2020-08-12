У Зеленского презентовали проект строительства новой обходной дороги вокруг Киева

Проект строительства новой Киевской обходной дороги, которая будет проходить вокруг столицы, планируют реализовать до 2025 года в рамках программы "Большое строительство".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

План предусматривает сооружение Киевской обходной дороги так называемым полукольцом общей протяженностью почти 150 км. Она будет иметь шесть участков и соединит трассы М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса, Н-01 Киев - Знаменка, Н-08 Борисполь - Мариуполь, М-03 Киев - Харьков и М-01 Киев - Чернигов.

Также строители возведут мост с подходами протяженностью более 25 км через р. Днепр.

По расчетам, "полукольцо" сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта. КОД поможет водителям сократить время поездки на 40-60 мин.

КОД соединит между собой крупнейшие города киевской агломерации: Ирпень, Ворзель, Васильков, Обухов, Украинку, Борисполь и Бровары. Кроме того, водителям не придется ехать на левый берег столицы с правого через центр города.

Общая стоимость КОДа составляет 85 млрд грн. Полностью завершить работы по строительству Киевской обходной дороги планируется за пять-шесть лет в условиях достаточного и стабильного финансирования, а также предоставления необходимых разрешений и улучшения системы регуляции.

Отмечается, что в настоящее время Киевом проезжает более 600 тыс автомобилей в сутки, 40% из которых - транзитом. Имеющийся обход недостроенной Окружной дороги выглядит обычной городской улицей, которая окружена спальными районами, говорят в ОП.

"Ежедневно по этой дороге ездят еще и десятки тысяч легковых автомобилей и общественный транспорт. Поэтому Кольцевая дорога постоянно разрушается, в воздух попадает много вредных выбросов, а окружающие районы испытывают большое шумовое воздействие", - говорится в сообщении.

Киевская обходная дорога поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта и таким образом убережет город от негативного влияния фур, считают в ОП. Пиковый трафик на отдельных участках составит более 70 тыс автомобилей в сутки, суммарный трафик - более 300 тыс автомобилей.

12 августа стартовал тендер на проектные работы первого участка КОД протяженностью 35 км, которая соединит трассы М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса. Ее хотят строить с начала следующего года. По предварительным расчетам, стоимость строительства составит 12 млрд грн.

"Проект интересен нашим международным партнерам. Мы рассчитываем на участие международных финансовых учреждений и частных инвесторов", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Экономическая правда