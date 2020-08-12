НАБУ опровергло информацию о якобы закрытии дела "Роттердам +"

В НАБУ опровергли информацию о якобы закрытии дела "Роттердам +" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов - на завершающей стадии", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что НАБУ и САП:

осуществили все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми;

обратились с запросами к иностранным юрисдикциям с учетом осуществления финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке.

"Вместе с тем, на период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа 2020 года принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

Если сроки выполнения международных запросов не будут соответствовать разумным срокам, материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", - добавили в НАБУ.

В НАБУ также напомнили, что государственные экспертные учреждения предоставили следующие выводы:

за первую половину периода действия формулы "Роттердам +" (первая половина 2016 - 2017 годы) противоправные действия подозреваемых нанесли 18 млрд грн убытков;

экономические последствия всего периода действия формулы (2016 - июль 2019) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

Напомним:

8 августа 2019-го года, Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрения менеджерам ДТЭК и членам НКРЭКУУ в рамках уголовного производства по применению формулы "Роттердам +". Сообщалось, что если на днях прокуратура не направит это дело в суд, его придется закрыть из-за нарушения сроков.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Как известно, в декабре 2016 года Окружной административный суд города Киева отказал в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым истец просил признать незаконным постановление НКРЭКУ об утверждении формулы "Роттердам+". Апелляционный админсуд и Высший админсуд оставили решение без изменений.

В января 2020 года истец подал в ОАСК заявление о пересмотре решения об отказе по вновь открывшимся обстоятельствам, но суд вернул заявление, поскольку, по его мнению, заявитель не является участником дела. Истец подал апелляцию на такое решение и 10 марта суд ее удовлетворил. Также суд вернул заявление о пересмотре решения для продолжения рассмотрения его судьей ОАСК.

В марте 2016 года Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Согласно с не, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Бутовскому.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.