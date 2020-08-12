Ощадбанк выиграл у Сбербанка РФ суд за торговую марку "СБЕРБАНК"

Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация Сбербанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

"Ощадбанк выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Сбербанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

Но в процессе процессуального противостояния Ощадбанком были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России.

"Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.

В банке напомнили, что в основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России на Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности в январе 2016 года.

В Сбербанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

"Единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007)", - подчеркнули в банке.

Сообщается, что в ответ на основной иск Сбербанка Сбербанк России подал контриск (вероятно, для затягивания рассмотрения дела), который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка. Решение уже вступило в силу.

Экономическая правда