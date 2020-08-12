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В Киеве из-за съемок фильма Netflix будут перекрывать движение

Среда, 12 августа 2020, 13:36
 

В августе на ряде улиц Киева будут ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма производства компании Netflix.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

  • 12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
  • 14 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы,
  • 17 августа с 05:00 до 18:00 – на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы,
  • 17 августа с 14:00 до 21:30 – на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы,
  • 18 августа с 05:00 до 14:00 – на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
  • 25 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – общество с ограниченной ответственностью "Эппл Три Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

Предыстория:

31 июля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что стриминговая платформа Netflix впервые будет снимать фильм в Украине.

Это будет комедийный боевик с участием актера Жан-Клода Ван Дама о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".

Украинская правда

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Киев кино дороги

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