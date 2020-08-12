Нацбанк повысит требования к киберзащите при переводе средств

Национальный банк планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода средств.

Об этом говорится в проекте постановления правления НБУ.

"Учитывая массовый переход пользователей платежных услуг в онлайн в период карантина, важным приоритетом для центрального банка является необходимость максимально обезопасить их от возможных инцидентов информационной безопасности.

Именно с целью повышения надежности и эффективности работы платежных систем Национальный банк приглашает участников платежного рынка присоединиться к обсуждению основных направлений и требований к защите информации и киберзащите в платежных системах", - говорится в сообщении.

В частности, НБУ намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

построения системы защиты информации и кибербезопасности;

порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

Новые требования будут распространяться на:

платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;

операторов услуг платежной инфраструктуры;

участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и / или нерезидентами Украины.

В частности, предусматривается:

внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков;

установить требования к использованию средств защиты информации;

определить политику управления доступом;

создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода средств;

исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов перевода средств;

повысить защиту пользователей платежных услуг.

Экономическая правда