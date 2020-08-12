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"Антонов" отремонтирует три самолета для Минобороны Шри-Ланки

Среда, 12 августа 2020, 09:51
 

Специалисты госпредприятия "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов", входящих в состав ГК "Укроборонпром", отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

11 августа самолеты прибыли в Украину, сообщил директор завода Александр Пащенко, передает пресс служба концерна.

Контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ДГЗИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки.

 

Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурсов и сроков службы 3-х самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА".

Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину.



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Антонов

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