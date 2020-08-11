Все разделы
Укр / Рус

НБУ не изменил официальный курс гривни к доллару

Вторник, 11 августа 2020, 19:19
 

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 12 августа на уровне 27,60 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,56 гривни (на 11 августа - 32,46 гривни).

Напоминаем:

11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 11 августа 2020, 13:57
Закрытие межбанка: гривня удерживает позиции 10 августа 2020, 17:14
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники 10 августа 2020, 14:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!