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Услуга еМалятко онлайн заработает в сентябре – Минцифры

Вторник, 11 августа 2020, 17:36
 

В сентябре в системе eHealth появятся медицинские заключения в форме соответствующей записи и услуга еМалятко онлайн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра цифовых трансформации Алексей Вискуб по итогам встречи Минцифры, МЗ, НСЗУ с представителями разработчиков медицинских информационных систем.

"О медицинских заключениях в форме соответствующей записи в системе eHealth, которые должны прийти на смену разнообразным и коррупционным бумажным медицинским справкам, в Украине говорят уже давно. В последнее время даже начаты отдельные ложные инициативы, которые имеют целью введения "Костыльных" электронных справок (больничных) вне системы eHealth.

Впрочем, все участники совещания подтвердили приверженность целевой модели и постепенного введения медицинских заключений в системе eHealth. Только такой подход способен действительно оптимизировать еще советскую сферу справок, ликвидировать имеющиеся злоупотребления (подделки) и значительно сэкономить бюджетные средства", - заявил Вискуб.

По его словам, первым медицинским заключением станет заключение о рождении.

"Начиная с января 2020 года мы постепенно развиваем первую в Украине комплексную услугу еМалятко, которая дает возможность родителям новорожденного ребенка за 1 заявлением получать до 10 услуг. Сегодня этой услугой воспользовались уже почти 17 тыс граждан в 32 городах. Подать заявление сегодня можно только оффлайн в одном из 202 учреждений (родильные, ЦПАУ, РАГС)", - добавили в Минцифры.

Замминистра пояснил, что ключевым барьером к онлайн является наличие бумажной справки о рождении, которая является основанием для регистрации рождения ребенка.

"По совместной договоренности модуль заработает постепенно в течение сентября на базе родильных домов, и одновременно с этим, услуга еМалятко становиться доступной для жителей соответствующих территорий", - добавил Вискуб.

ЕМалятко - это комплекс, объединяющий услуги, связанные с рождением ребенка.

Среди них:

  • регистрация рождения ребенка,
  • места его обитания,
  • происхождения ребенка,
  • оформление пособия при рождении,
  • пособия на детей в многодетных семьях,
  • внесения сведений о ребенке в электронный реестр пациентов,
  • внесения сведений о ребенке в Единый государственный демографического реестра,
  • оформление индивидуального номера налогоплательщика,
  • определение принадлежности ребенка к украинскому гражданству,
  • оформление удостоверений родителей и ребенка многодетной семьи.

Экономическая правда

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Минцифра Минздрав

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