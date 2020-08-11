Гривня на закрытии межбанка немного окрепла
Вторник, 11 августа 2020, 17:11
11 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,60 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,58 - 27,60 гривни;
Евро - 32,49 - 32,51 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 27,70 гривни. Евро покупают по 32,13 гривни, продают по 32,59 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,62 гривни, евро - 32,29 - 32,40 гривни.
Напомним:
11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда
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