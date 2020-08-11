Партнер "Северного потока-2" допускает срыв проекта

Один из партнеров проекта строительства "Северного потока-2" Uniper во вторник предупредила о растущей вероятности срыва проекта Северный поток-2 из-за санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

"По мере того, как США активизируют свои усилия по введению целевых санкций против проекта Северный поток-2, вероятность задержки или даже незавершения трубопровода растет", - говорится в отчете компании за первое полугодие.

Глава Uniper позднее сказал, что худший сценарий развития событий - срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий материализуется.

США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков Газпрома.

Участниками проекта Северный поток-2, помимо Газпрома, являются европейские компании Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie





