Минфин ответил на топ-вопросы по внедрению "кассовых аппаратов в смартфоне"

Замминистра финансов Светлана Воробей ответила на самые популярные вопросы предпринимателей по внедрению программного регистратора расчетным операций.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Есть ли видение Минфина - как отделить тех, кто никогда не сможет достичь оборота в 5 млн в год и для которых РРО не имеет смысла от тех, кто потенциально может превышать лимиты и требует контроля/РРО?

Согласно статистическим данным ГНС подавляющее большинство ФЛП плательщиков единого налога (84%) за 2019-й год задекларировали меньше, чем 1 млн грн дохода и лишь 1,8% от общего количества ФЛП плательщиков единого налога имеют доход за календарный год, который превышает 4 млн грн .

Применение РРО не является обязательным для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, а также 2-4 групп, с доходами до 1 млн грн.

Существенное повышение порогов для пребывания на различных группах упрощенной системы налогообложения, которые имели место в текущем году, в рамках реализации государственной политики детенизации малого и среднего бизнеса, без соответствующей фискализации наличных расчетов не будет должного эффекта поскольку оставляет место для злоупотреблений.

Нужно ли с 1 августа этого года вводить в РРО остатки не подакцизных продаваемых товаров, а также количество полученных товаров из прибыльных накладных?

Пункт 11 ст. 3 Закона Украины № 265 обязывает субъектов хозяйствования, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода проводить расчетные операции через регистраторы расчетных операций и /или через программные регистраторы расчетных операций с использованием режима предварительного программирования наименования товаров (услуг) (с указанием кода товарной подкатегории УКТ ВЭД для подакцизных товаров), цен товаров (услуг) и учета их количества.

Таким образом, программированию подлежат все товары, как акцизные так и не акцизные.

Прошу разъяснения: работаю с клиентами ТОЛЬКО онлайн, средства получаю ТОЛЬКО в безналичной форме. Как быть с РРО и кэш-беком, если клиенты меня видят только в мониторе?

Учитывая, что вопрос требует уточнения, рекомендуем обратиться за консультацией в налоговую службу, при этом для получения обстоятельного ответа необходимо предоставить более подробную информацию об осуществляемой деятельности.

Пункт 2 ст. 3 Закона Украины № 265 обязывает субъектов хозяйствования, осуществляющих расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и / или электронной форме.

При этом следует иметь в виду, что статьей 9 Закона № 265, а также п.61 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины определены особенности не применение РРО /ПРРО.

Какова позиция Минфина по тотальной фискализации ФЛП? Позиция по 3853-1, 3853-2?

На сегодня законодательными актами не предусмотрено введение "тотальной фискализации". Законами № 128 и 129 предусмотрена поэтапная фискализацию: с 01.01.2021 применения РРО/ПРРО станет обязательным для отдельных категорий плательщиков единого налога, осуществляющих определенные виды деятельности, а с 01.04.2021 - для всех плательщиков единого налога 2-4 групп.

Для наиболее массового сегмента налогоплательщиков, находящихся на 1 группе упрощенной системы налогообложения, применения РРО/ПРРО остается добровольным, а не обязательным.

Указанные законопроекты не поддержаны в предложенной редакции, как такие, что подлежат доработке.