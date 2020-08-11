НБУ предоставил 6 банкам рефинанса на 905 миллионов
Вторник, 11 августа 2020, 15:22
На тендере 7 августа Нацбанк предоставил банкам 905,3 млн грн рефинансирования сроком более 30 календарных дней под 6%.
Об этом говорится в данных НБУ.
Отмечается, что на тендере по краткосрочного рефинансирования ТАСкомбанк получил 400 млн грн, "ИНГ Банк Украина" - 200 млн грн, "Банк Авангард" - 140 млн грн, "Банк Сич" - 110 млн грн, "Коммерческий Индустриальный Банк - 37 млн грн, Мисто Банк - 18,3 млн грн.
Следующий аукцион по рефинансированию сроком до 5 лет пройдет 14 августа.
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Экономическая правда
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