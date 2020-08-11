СБУ разоблачила "Укрбуд" на миллионных схемах при строительстве в Чернобыльской зоне

Служба безопасности Украины разоблачила руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что в сделке задействованы ООО "СК "Укрстроймонтаж" и ЗАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав Укрстроя.

В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

В то же время проведенная СБУ проверка показала, что Укрстроймонтаж и Укрэнергомонтаж грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов.

Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело необоснованного выделения более 26 миллионов гривен государственных средств.

Напомним:

Ранее Антимонопольный комитет разоблачил картельный сговор этих компаний "Укрбуда" и наложил штраф на "БК" Укрбудмонтаж" в размере 55 млн грн, на ЧАО" Укрэнергомонтаж "- 62 млн грн. В течение трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

Экономическая правда