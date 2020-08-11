Flixbus открыл новый автобусный рейс из Украины в Польшу

Автобусный перевозчик FlixBus запустил продажи на новой международной линии по маршруту Киев-Варшава, с остановками в Житомире, Ровно и Радоме (Польша).

Об этом сообщает прес-служба компании.

Автобусы Киев-Варшава отправляются из Киева в среду и субботу в 16:00 с автостанции "Киев" (ул. Симона Петлюры, 32), из Варшавы по вторникам в 15:30 с автовокзала "Варшава-Заходня". Варшава является крупным транспортным хабом FlixBus, откуда прямыми рейсами можно добраться до почти 100 городов Польши и таких стран как Германия, Хорватия, Франция, Бельгия, Италия, Чехия.

Всего для клиентов FlixBus, путешествующих из Украины, доступно 11 маршрутов, включая внутренние линии по Украине и международные линии в Польшу, Германию, Чехию и Литву.

"Это безусловно самый сложный сезон в нашей истории, но благодаря анализу интенсивности трафика и спроса нам удалось быстро восстановить предложение по рейсам. Сегодня между Украиной и Польшей существует много экономических связей, поэтому даже во времена ограничений на границах, мы видим спрос на направление между двумя столицами, – комментирует директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

Экономическая правда