Курс валют на 11 августа: курс, "черный" и наличный рынки
11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;
Евро - 32,43 - 32,45 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,12 гривни, продают по 32,59 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,27 - 32,41 гривни.
Напомним:
10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.
Экономическая правда
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