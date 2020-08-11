Курс валют на 11 августа: курс, "черный" и наличный рынки

11 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,61 - 27,63 гривни;

Евро - 32,43 - 32,45 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,49 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,12 гривни, продают по 32,59 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,58 - 27,64 гривни, евро - 32,27 - 32,41 гривни.

Напомним:

10 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

10 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,60 - 27,62 гривни.

Экономическая правда