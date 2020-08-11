Продажи автомобилей в Китае растут четвертый месяц подряд
Продажи новых автомобилей в Китае в июле 2020 года выросли по итогам четвертого месяца подряд, говорится в отчете Китайской ассоциации автопроизводителей.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным CAAM, в прошлом месяце на крупнейшем в мире автомобильном рынке было реализовано 2,11 млн автомобилей - на 16,4% больше, чем годом ранее.
С мая в Китае фиксируется рост продаж новых автомобилей в годовом выражении более чем на 10%. Этому способствуют активные стимулирующие меры правительства и устойчивое восстановление спроса на коммерческие транспортные средства, отмечает The Wall Street Journal.
CAAM сохранила прогноз снижения продаж на 10-20% по итогам 2020 года, но предупредила, что китайский экспорт и цепочки поставок могут пострадать в случае очередной волны коронавируса осенью или зимой.
Несмотря на рост продаж в июле, как у автопроизводителей, так и у дилеров образовались большие запасы автомобилей, отмечает CAAM.
Реализация машин, работающих на новых источниках энергии, в прошлом месяце выросла на 19,3% по сравнению с июлем прошлого года - до 98 тыс. единиц.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua